Астрологический прогноз на 4 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха. Если без работы никак не сидится, стоит заняться доведением до ума начатых ранее дел – преимущественно хозяйственных. Повышенная эмоциональность может привести к ссоре с близким другом или любимым человеком, поэтому общение лучше сократить.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, мятный, оливковый.

Счастливые камни дня: огненный опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, несмотря на кажущуюся безобидность, могут оказаться опасными, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу.

Питание дня: день благоприятен для похудения.

Сны дня: сны нынешнего дня показывают человеку, по какой причине он оказался в сложившейся жизненной ситуации и как выйти из нее с минимальными потерями.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Афоризм дня: "Чтобы достичь успеха, нужно быть обаятельным" (Сара Бернар).

Ангел-хранитель дня: Бэлом – способствует счастливому браку.

Магия и мистика дня: день благоприятен для гаданий, причем картам можно задавать любые вопросы – ответ будет точным.

Табу дня: опасно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о кухонной вилке.

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