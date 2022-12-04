Астрологический прогноз на 4 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха. Если без работы никак не сидится, стоит заняться доведением до ума начатых ранее дел – преимущественно хозяйственных. Повышенная эмоциональность может привести к ссоре с близким другом или любимым человеком, поэтому общение лучше сократить.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, мятный, оливковый.
Счастливые камни дня: огненный опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, несмотря на кажущуюся безобидность, могут оказаться опасными, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу.
Питание дня: день благоприятен для похудения.
Сны дня: сны нынешнего дня показывают человеку, по какой причине он оказался в сложившейся жизненной ситуации и как выйти из нее с минимальными потерями.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Афоризм дня: "Чтобы достичь успеха, нужно быть обаятельным" (Сара Бернар).
Ангел-хранитель дня: Бэлом – способствует счастливому браку.
Магия и мистика дня: день благоприятен для гаданий, причем картам можно задавать любые вопросы – ответ будет точным.
Табу дня: опасно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о кухонной вилке.
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