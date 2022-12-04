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Астрологический прогноз на 4 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
321
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха. Если без работы никак не сидится, стоит заняться доведением до ума начатых ранее дел – преимущественно хозяйственных. Повышенная эмоциональность может привести к ссоре с близким другом или любимым человеком, поэтому общение лучше сократить. 

Символ дня: лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, мятный, оливковый. 

Счастливые камни дня: огненный опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня, несмотря на кажущуюся безобидность, могут оказаться опасными, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу. 

Питание дня: день благоприятен для похудения.

Сны дня: сны нынешнего дня показывают человеку, по какой причине он оказался в сложившейся жизненной ситуации и как выйти из нее с минимальными потерями. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Афоризм дня: "Чтобы достичь успеха, нужно быть обаятельным" (Сара Бернар). 

Ангел-хранитель дня: Бэлом – способствует счастливому браку. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для гаданий, причем картам можно задавать любые вопросы – ответ будет точным. 

Табу дня: опасно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о кухонной вилке. 

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Дата публикации
Просмотры
321
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