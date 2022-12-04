Астрологічний прогноз на 4 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для відпочинку. Якщо без роботи зовсім не сидиться, варто зайнятися доведенням до ладу розпочатих раніше справ – переважно господарських. Підвищена емоційність може призвести до сварки з близьким другом чи коханою людиною, тому спілкування краще скоротити.

Символ дня: лабіринт.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, м'ятний, оливковий.

Щасливе каміння дня: вогняний опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, незважаючи на вдавану безневинність, можуть виявитися небезпечними, тож не варто затягувати з візитом до лікаря.

Харчування дня: день сприятливий для схуднення.

Сни дня: сни нинішнього дня показують людині, чому вона опинилася в життєвій ситуації, що склалася, і як вийти з неї з мінімальними втратами.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Афоризм дня: "Щоб досягти успіху, треба бути чарівним" (Сара Бернар).

Ангел-охоронець дня: Белом – сприяє щасливому шлюбу.

Магія та містика дня: день сприятливий для ворожіння, причому картам можна ставити будь-які запитання – відповідь буде точною.

Табу дня: небезпечно використовувати гострі предмети, навіть якщо йдеться лише про кухонну вилку.

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