Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден просит Конгресс выделить для Украины дополнительные $38 млрд

Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден просит Конгресс выделить для Украины дополнительные $38 млрд

Фото: facebook.com/POTUS

В Белом доме заявили, что США сделают все возможное для усиления Украины

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере почти 38 млрд долларов.

Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.

"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, украинцы оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров", — сказал Салливан. .

Он добавил, что Администрация американского президента делает все возможное, чтобы Украина смогла выстоять в войне с российскими агрессорами, поэтому она просит Конгресс разрешения выделить дополнительные средства для поддержки украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
26
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация