Байден просит Конгресс выделить для Украины дополнительные $38 млрд

В Белом доме заявили, что США сделают все возможное для усиления Украины
Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере почти 38 млрд долларов.
Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.
"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, украинцы оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров", — сказал Салливан. .
Он добавил, что Администрация американского президента делает все возможное, чтобы Украина смогла выстоять в войне с российскими агрессорами, поэтому она просит Конгресс разрешения выделить дополнительные средства для поддержки украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.
Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год.
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