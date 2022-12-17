Байден просит Конгресс выделить для Украины дополнительные $38 млрд

В Белом доме заявили, что США сделают все возможное для усиления Украины

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере почти 38 млрд долларов.

Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.

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"Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, украинцы оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров", — сказал Салливан. .

Он добавил, что Администрация американского президента делает все возможное, чтобы Украина смогла выстоять в войне с российскими агрессорами, поэтому она просит Конгресс разрешения выделить дополнительные средства для поддержки украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год.

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