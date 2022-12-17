Байден просить Конгрес виділити для України додаткові $38 млрд

У Білому домі заявили, що США зроблять все можливе для посилення України

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулась до Конгресу щодо надання Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі майже 38 млрд доларів.

Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки.

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"Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою. І якщо і коли дипломатія дозріє, українці опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів", - сказав Салліван.

Він додав, що Адміністрація американського президента робить все можливе, щоб Україна змогла вистояти у війні з російськими агресорами, саме тому вона просить Конгрес дозволу виділити додаткові кошти для підтримки українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зробив натяк на оголошення новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз виділив Україні $18 млрд макрофінансової допомоги на наступний рік.

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