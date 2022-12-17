Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін летить в гості до Лукашенка

Лукашенко вже розпочав інформаційну кампанію, щоб відмовити Путіну його вимогах

Російський диктатор Володимир Путін може летіти до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком для того, щоб ще раз натиснути на самопроголошеного президента Білорусі та посилити інформаційну кампанію з приводу можливого нового наступу російських військ з території Білорусі.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Україні, в надії зруйнувати її цивільну інфраструктуру, але це жодним чином не позначається на здатності Росії проводити наступальні операції.

Аналітики вважають, що Путін, скоріше за все, під час своєї поїздки в Мінськ, хоче натиснути на Лукашенка, щоб отримати поступки щодо інтеграції країн.

В свою чергу Лукашенко вже почав створювати інформаційні передумови, щоб відмовити Путіну у його вимогах, як він це робить вже не одне десятиліття.

Також, на думку експерті інституту, візит Путіна має посилити інформаційну кампанію щодо найнебезпечнішого розвитку подій у війні, а саме нового наступу російських військ з території Білорусі взимку 2023 року.

У ISW вважають, що новий наступ росіян з території Білорусі можливий, але малоймовірний.

"Зустріч Путіну потрібна, щоб посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі", - заявили у ISW.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що під час візиту у Білорусь Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

Крім того, ми раніше інформували, що на зустрічі в Мінську Путіна й Лукашенка будуть присутні міністри оборони країн Шойгу та Хренін.

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