Вибух у комендатурі поліції Польщі: у ДСНС прокоментували інцидент

У ДСНС висловили переконання, що жодного умислу завдати шкоди головному коменданту поліції Польщі у тих, хто передав подарунок, не було і не могло бути.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України надала офіційний коментар щодо нещасного випадку, який мав місце в Головній комендатурі поліції Польщі та висловила щирий жаль у зв’язку з цим.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

"Високо цінуємо послідовну підтримку і допомогу, яку польська поліція надає Україні і громадянам України, котрі знайшли у Польщі свій тимчасовий прихисток від російського агресора. Під вмілим керівництвом Головного коменданта Ярослава Шимчика польська поліція демонструє високий професіоналізм і людяність. Виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний із опором українського народу російському агресору", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що в Головній комендатурі поліції Польщі 14 грудня 2022 року прогримів вибух. Вн завдав шкоди здоров’ю Головного коменданта поліції Ярослава Шимчика.

В ДСНС додали, що жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути.

"Впевнені, що після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку, будуть зроблені належні безпекові висновки з цієї ситуації. Сподіваємось, подія не матиме негативного впливу на високий рівень співпраці між органами правопорядку України і Польщі, а навпаки ще більше посилить нашу співпрацю з метою, зокрема, наближення спільної перемоги над російським окупантом і встановлення справедливого миру в Україні відповідно до міжнародного права", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що напередодні у Варшаві стався вибух у суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні. Там здетонував "подарунок", який він отримав під час візиту до України.