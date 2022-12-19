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У Херсоні знову прогриміли вибухи

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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2128
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні знову прогриміли вибухи

Окупанти гатять по Херсону / Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

В місті та області не оголошена повітряна тривога.

Сьогодні ввечері, 19 грудня, в Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це о 20:46 повідомило "Суспільне".

"В Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомлені.

Наразі місцева влада не коментувала інформацію про звуки вибухів у Херсоні.

Обстріл Херсона

Сьогодні, 19 грудня, окупанти знову обстріляли Херсон і вчергове пошкодили будівлю Херсонської ОВА. Після ворожих ударів у місті зникло світло.

Зазначимо, російські війська другий день поспіль обстрілюють центральну частину Херсона.

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Дата публікації
Перегляди
2128
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