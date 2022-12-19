У Херсоні знову прогриміли вибухи

В місті та області не оголошена повітряна тривога.
Сьогодні ввечері, 19 грудня, в Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.
Про це о 20:46 повідомило "Суспільне".
"В Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомлені.
Наразі місцева влада не коментувала інформацію про звуки вибухів у Херсоні.
Обстріл Херсона
Сьогодні, 19 грудня, окупанти знову обстріляли Херсон і вчергове пошкодили будівлю Херсонської ОВА. Після ворожих ударів у місті зникло світло.
Зазначимо, російські війська другий день поспіль обстрілюють центральну частину Херсона.
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