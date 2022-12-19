В Херсоне снова прогремели взрывы

В городе и области не объявлена воздушная тревога.

Сегодня вечером, 19 декабря, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом в 20:46 сообщило "Суспильне".

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

В настоящее время местные власти не комментировали информацию о звуках взрывов в Херсоне.

Обстрел Херсона

Сегодня, 19 декабря, оккупанты снова обстреляли Херсон и в очередной раз повредили здание Херсонской ОВА. После вражеских ударов в городе пропал свет.

Отметим, что российские войска второй день подряд обстреливают центральную часть Херсона.

Читайте также: