В Херсоне прогремели взрывы: в городе сразу исчез свет

В Херсоне сегодня, 19 декабря, оккупанты снова устроили обстрел. После вражеских обстрелов в городе исчез свет.

Об этом сообщили горожане.

"Я как раз шла в магазин. С самого утра – очереди, надо выстоять. Потом услышала несколько громких взрывов. Остановилась и зашла за многоэтажку, чтобы не прилетело. Ждала, пока затихнет. Когда уже пришла в магазин, местные сказали, что исчез свет", – сказала нам местная жительница Галина.

Ранее ОВА Херсонской области сообщила, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Они попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома. За сутки в результате обстрелов погибли три человека, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Погибли три человека, еще 6 — раненые.

Читайте также: