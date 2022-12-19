У Херсоні прогриміли вибухи: у місті одразу зникло світло

У Херсоні сьогодні, 19 грудня, окупанти знову вгатили. Після ворожого обстрілу у місті зникло світло.

Про це ТСН.ua повідомили містяни.

"Я саме йшла до магазину. Від самого ранку – черги, треба вистояти. Потім почула декілька гучних вибухів. Зупинилася і зайшла за багатоповерхівку, щоб не прилетіло. Чекала, поки затихне. Коли вже прийшла до магазину, то місцеві сказали, що зникло світло", - сказала нам місцева жителька Галина.

Раніше ОВА Херсонської області повідомила, що російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Вони поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. За добу внаслідок обстрілів загинули троє людей, шість жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загинули троє людей, ще 6 — поранених.

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