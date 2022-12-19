Взрыв в комендатуре полиции Польши: в ГСЧС прокомментировали инцидент

В ГСЧС выразили убеждение, что никакого умысла нанести вред главному коменданту полиции Польши у тех, кто передал подарок, не было и не могло быть.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предоставила официальный комментарий по поводу несчастного случая, который имел место в Главной комендатуре полиции Польши и выразила искреннее сожаление в этой связи.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

"Высоко ценим последовательную поддержку и помощь, которую польская полиция оказывает Украине и гражданам Украины, которые нашли в Польше свое временное убежище от российского агрессора. Под умелым руководством Главного коменданта Ярослава Шимчика польская полиция демонстрирует высокий профессионализм и человечность. Исключительно из добрых намерений и глубин Ярославу Шимчику был передан символический подарок, связанный с сопротивлением украинского народа российскому агрессору", — отметили в ГСЧС.

Напомним, что в Главной комендатуре полиции Польши 14 декабря 2022 года прогремел взрыв. Он нанес ущерб здоровью Главного коменданта полиции Ярослава Шимчика.

В ГСЧС добавили, что никакого умысла нанести вред Главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть.

"Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая, будут сделаны надлежащие выводы из этой ситуации. в частности, приближение общей победы над российским оккупантом и установление справедливого мира в Украине в соответствии с международным правом", — добавили в ГСЧС.

Напомним, что накануне в Варшаве произошел взрыв в смежном кабинете начальника Главного управления нацполиции помещении. Там сдетонировал "подарок", полученный во время визита в Украину.