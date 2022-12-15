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Взрыв "подарка из Украины" в Польше: что говорят в Киеве

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Взрыв "подарка из Украины" в Польше: что говорят в Киеве

Twitter-аккаунт польской полиции

Украина выясняет все обстоятельства инцидента.

Украинские правоохранители из нескольких ведомств выясняют обстоятельства взрыва в Польше "подарка", полученного тамошним начальником полиции во время пребывания в Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в правоохранительных органах.

Так, на эту минуту правоохранители в нескольких ведомствах рассказали, что выясняют обстоятельства того, о чем заявила польская сторона. При этом они не исключают, что случай может являться подследственностью как СБУ, так и ДБР.

Напомним, в Варшаве утром 14 декабря произошел взрыв в смежном с кабинетом начальника Главного управления нацполиции помещении. Там сдетонировал "подарок", который командир польской полиции, генерал Ярослав Шимчик получил во время визита в Украину. Мужчина получил легкие ранения и находится в больнице.

Польша обратилась в Украине с просьбой предоставить соответствующие объяснения.

По данным польских СМИ, речь идет о внезапном взрыве гранатомета при работе с ним офицеров.

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Дата публикации
Просмотры
2793
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