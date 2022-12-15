Вибух "подарунка з України"в Польщі: що кажуть у Києві

Українські правоохоронці із кількох відомств з'ясовують обставини вибуху в Польщі "подарунка", отриманого тамтешнім начальником поліції під час перебування в Україні.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомили у правоохоронних органах.

Так, станом на цю хвилину правоохоронці в декількох розповіли, що з'ясовують обставини того, про що заявила польська сторона. При цьому вони не виключають, що випадок може бути підслідністю як СБУ, так і ДБР.

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Нагадаємо, у Варшаві вранці 14 грудня стався вибух у суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні. Там здетонував "подарунок", який командир польської поліції, генерал Ярослав Шимчик отримав під час візиту до України. Чоловік зазнав легких поранень і перебуває в лікарні.

Польща звернулася до України з проханням надати відповідні пояснення.

За даними польських ЗМІ, йдеться про раптовий вибух гранатомета під час роботи з ним офіцерів.

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