У Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною

Це символічний жест солідарності з постраждалим народом у межах акції "Вогні для України".

У Польщі, в місті Кракові, вимкнуть ілюмінацію в шести місцях на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє Radio Kraków.

В польському місті Кракові від 21 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року в шести місцях на хвилину вимикатимуть ілюмінацію.

Як повідомила 19 грудня пресслужба магістрату Кракова, підсвічування Великопольського палацу, базиліки Святої Марії, вежі ратуші, Суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту отця Бернатека буде вимикатися на хвилину впродовж 12 днів.

"Таким чином місто продемонструє солідарність з Україною, де досі триває війна", - зазначає джерело.

До кампанії "Вогні для України" долучається все більше міст світу. Короткочасне вимкнення світла має привернути увагу до блекауту, тобто повного припинення електропостачання в Україні.

Додамо, що наразі в Польщі розробляють законопроєкт щодо страхування ризиків для інвесторів, які хочуть вкладати гроші у відбудову України.

Також зауважимо, що Польща змінила правила надання допомоги українцям.

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