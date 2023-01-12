Идти из Беларуси в Украину – самоубийство: бойцы у границы убедительно предупреждают соседей

Пока наши военные каждый день готовятся к вероятной встрече врага, в Беларуси с 16 января объявили совместные с Россией авиационные учения.

Общие с Россией учения анонсировали в Беларуси, для этого в республику прибыли и самолеты из России. Однако наши военные успокаивают: этого очередного бряцания оружием бояться не стоит, так враг пытается психологически давить, говорится в ТСН.

Сетью тем временем распространилось возмущение белорусских пограничников: жалуються, мол, что украинцы якобы угрожают им жестами. Не до провокаций, потому что непрерывно упражняются в обороне своей страны, говорят наши военные.

СБУ, полиция, спасатели на улицах города оттачивают свои навыки. Как спецподразделения молниеносно задерживают диверсионные группы и освобождают условных заложников, подсматривают гражданские.

Недалеко уже оттачивают мастерство поражения противника мобильные огневые группы терробороны. Совершенствуют различные методы обороны, потому что характер вероятной атаки может зависеть от массы факторов, даже погоды. В терробороне же в основном местные и территорию вдоль границы с детства хорошо знают. "Они четко могут скрыто выйти на рубеж, нанести поражение", — убеждает командир бригады Александр Цись.

Пока наши военные каждый день готовятся к вероятной встрече врага, в Беларуси с 16 января объявили совместные с Россией авиационные учения, даже прибыли самолеты. Впрочем, ситуация на границе контролируемая, говорят в ВСУ. Они обычно проводят свои тренировки, пытаясь продемонстрировать свою агрессивность. Это их демонстрация и психологическое влияние, но мы способны различить их попытки от настоящих действий”, — убеждает командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Сунуть из Беларуси в Украину – самоубийство, говорят наши военные. Сил и средств для пришествия недостаточно, таковы данные нашей разведки, а также польских и американских коллег. На нашу сторону становится даже природа. "Есть разлив рек, идущих в пользу укрепления обороны, в результате оттепели была такая возможность, мы увеличили на несколько десятков тысяч количество минно- взрывных заграждений", — добавляет Наев.

В то же время сотни тысяч просмотров в соцсетях набирают видео, где белорусские пограничники сетуют: украинцы якобы совершают провокации и угрожают жестами. Но украинские военные только подчеркивают, защищают свое, а белорусов предупреждают — в Украину идти не надо. Соседям советуют беречь свои жизни и даже не пытаться переступить границу.

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