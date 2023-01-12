Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вице-канцлер Германии призвал Шольца разрешить другим странам передавать Украине Leopard

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вице-канцлер Германии призвал Шольца разрешить другим странам передавать Украине Leopard

Фото: Associated Press

По его словам, Берлин не должен стоять по пути.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабэк заявил, что Берлин не должен мешать другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.

Политика цитирует издание Welt.

"Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение в поддержку Украины, независимо от того, какое решение примет сама", — подчеркнул Хабек.

По его словам, нельзя допустить, чтобы Польша не передала ВСУ танковую роту Leopard из-за отрицания правительства канцлера Олафа Шольца. Хабек подчеркнул: есть разница между принятием решения для себя и предотвращением принятия решения другими.

Leopard для ВСУ и роль Германии

В среду, 11 января, президент Польши Анжей Дуда во Львове объявил, что передаст Украине роту боевых танков Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебестрайт заявил, что им ничего не известно о каких-либо запросах от ее союзников прислать в Украину боевые танки Leopard. По его словам, Германия тесно координирует с США, Францией и Великобританией военную поддержку Украины.

Между тем, издание Politico сообщило, что позиция канцлера Олафа Шольца относительно поставки Украине танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена. Также встреча в Рамштайне может изменить позицию ФРГ по поставкам Украине современных танков.

Читайте также:

Leopard 2 для защиты от России: ЕС и НАТО поддерживают предоставление танков для Украины

Leopard 2 для защиты от России: ЕС и НАТО поддерживают предоставление танков для Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
172
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация