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Рішення уже ухвалені: Подоляк - про танки для України від Польщі та Британії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Рішення уже ухвалені: Подоляк - про танки для України від Польщі та Британії

Фото: commons.wikimedia.org

Подоляк висловив певність, що Україна отримає всю необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Україна отримає західні танки з Польщі та Великої Британії. Зараз вирішується питання про кількість одиниць.

Про це Подоляк сказав під час розмови із журналістом "Голосу Америки" Михайлом Комадовським. 

"Це безперечно. Вже прийнято рішення по суті. Ще не прийнято рішення про кількість. Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", - запевний Подоляк.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Також відправити сучасні танки Україні має намір Британія. Речник британського уряду повідомив, що прем'єр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

Німецький віцеканцлер Роберт Габек заявив, що Берлін не буде перешкоджати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні.

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Дата публікації
Перегляди
461
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