З настанням менопаузи жіночий організм зазнає серйозних змін. Деякі з них завдають серйозного дискомфорту і значно знижують якість життя. Нічна пітливість – один із симптомів настання менопаузи – може завдавати занепокоєння та впливати якість сну. Хороші новини полягають у тому, що ви можете мінімізувати дискомфорт, підібравши правильну піжаму.

Якщо ви втомилися прокидатися у вологому ліжку через припливи жару або нічного поту, вам, імовірно, знадобиться піжама, що охолоджує. Кращі піжами для менопаузи, що запобігають нічному потовиділенню, виготовлені з тканин, які відводять піт і вологу з тіла під час сну, тому ви можете без перерви спати до ранку.

Які піжами більше підійдуть для жінок, які увійшли у вік настання менопаузи, розповідає Womans World.

Чому припливи трапляються вночі

Як вибрати правильний одяг для сну жінкам віком 40+ / Фото: Credits

Хоча нічна пітливість може мати безліч причин, менопауза посідає перше місце у списку. Стрибки рівня гормонів можуть вплинути на гіпоталамус вашого мозку, який регулює температуру тіла. Якщо ви відчуваєте жар або припливи, як їх зазвичай називають, частіше вночі, це, ймовірно, означає, що ваш рівень естрогену досягає піку до світанку. Постільна білизна, яку ви вибираєте, та одяг, який ви носите для сну, також можуть зіграти роль у посиленні вашого дискомфорту.

Які піжами найкраще підходять для менопаузи

Як вибрати правильний одяг для сну жінкам віком 40+ / Фото: Credits

Навіть ті жінки, які успішно борються із симптомами менопаузи, можуть час від часу відчувати нічну пітливість. На щастя для них, існує безліч варіантів одягу, який забезпечить прохолоду під час сну, не жертвуючи при цьому стилем та комфортом. Перше і найважливіше, на що вам слід звернути увагу при покупці піжами, що охолоджує, — це матеріал, із якого вона зроблена.

Льон, бавовна і вовна — оптимальний вибір для людей, які страждають від перегріву, оскільки вони більш повітропроникні, ніж інші синтетичні тканини.

Льон — найлегший із трьох, тому в ліжку буде досить прохолодно.

Піжами, виготовлені зі 100-відсоткової бавовни, вбирають вологу і здаються повітряними та м'якими.

Легка шерсть, така як шерсть мериноса, чудово вбирає піт у нічний час, тим самим охолоджуючи ваше тіло.

Не означає, що синтетичні тканини не можна носити. Багато піжам, що охолоджують, виготовлені з комбінації натуральних і синтетичних волокон, які спеціально розроблені для відведення вологи від тіла в тканину, де вона може випаровуватися. Наприклад, віскоза, отримана з бамбука, є популярним синтетичним матеріалом, тому що вона м'яка, що дихає і поглинає.

Що стосується того, чи віддаєте перевагу нічній сорочці з довгими рукавами або піжамному комплекту, вирішувати вам. Але тепер, коли ви знаєте, які тканини шукати, ви можете з упевненістю купувати кращі піжами для менопаузи, щоб не пітніти ночами, знаючи, що на вас чекає найхолодніший сон у вашому житті.

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