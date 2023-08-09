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Вуличний стиль: що насправді носять парижанки

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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1331
Час на прочитання
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Вуличний стиль: що насправді носять парижанки

Фото: Parisiens in Paris

Розглядаємо вуличні вбрання наймоднішої нації Європи.

Існує усталений стереотип про те, що в Парижі – столиці Франції – всі обов'язково носять берети, смугасті тільники та хустки на шиї. Також із французьким стилем часто пов'язують маленьку чорну сукню та романтичні образи з плетеними сумками. Проте насправді парижанки нічим не відрізняються від дівчат у будь-якому іншому європейському місті і, якщо вірити сторінці Parisiens in Paris, люблять у стилі невимушеність.

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Дата публікації
Перегляди
1331
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