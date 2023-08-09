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Латвія приєдналася до декларації G7 щодо України

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Латвія приєдналася до декларації G7 щодо України

Фото: Unsplash

Країна залишається надійним союзником нашої держави.

Так, Латвія приєдналася до декларації "Великої сімки" про підтримку України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш у твітері.

"Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – зауважив він.

Крім того, держава очікує на спеціальний міжнародний трибунал, що покарає Росію за агресію проти України.

Нагадаємо, Латвія може виселити майже 6 тисяч росіян. Йдеться про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на отримання посвідки на проживання у ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
122
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