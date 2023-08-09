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Латвия присоединилась к декларации G7 по Украине

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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196
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Латвия присоединилась к декларации G7 по Украине

Фото: Unsplash

Страна остается надежным союзником нашего государства.

Так, Латвия присоединилась к декларации "Большой семерки" о поддержке Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в твиттере.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", – отметил он.

Кроме того, государство ожидает специального международного трибунала, который накажет Россию за агрессию против Украины.

Напомним, Латвия может выселить почти 6 тысяч россиян. Речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение вида на жительство в ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
196
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