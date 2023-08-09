У берегов Италии погибли более 40 мигрантов — подробности

На борту лодки было 45 человек, выжить удалось четырем.

В Италии вблизи острова Лампедуза во время кораблекрушения погиб 41 мигрант.

Об этом информирует BBC.

Четыре человека, выживших в катастрофе, рассказали спасателям, что они были на судне, которое отправилось из Сфакса в Тунисе и затонуло по дороге в Италию. Четверо спасенных, выходцы из Кот-д'Ивуара и Гвинеи, достигли Лампедузы 9 августа.

В этом году уже более 1800 человек погибли во время переправы из Северной Африки в Европу.

Выжившие — трое мужчин и женщина — рассказали спасателям, что они были на лодке, которая перевозила 45 человек, в том числе троих детей. По их словам, лодка, длиной около 7 м, вышла из Сфакса 3 августа, но затонула через несколько часов после того, как ее ударила большая волна. Как известно, спасательные жилеты были только у 15 человек.

Они добавили, что их спасло грузовое судно, а затем перевели на судно итальянской береговой охраны.

Итальянская береговая охрана сообщила о двух кораблекрушениях в этом районе 6 августа, но не ясно, является ли это судно одним из них.

Власти Туниса заявляют, что Сфакс, портовый город, расположенный примерно в 130 км от Лампедузы, является популярными "воротами" для мигрантов, ищущих безопасности и лучшей жизни в Европе.

За последние дни итальянские патрульные катера и благотворительные группы спасли еще 2 000 человек, прибывших на Лампедузу. В последние месяцы Тунис охватила волна расизма против чернокожих африканцев, а попытки покинуть страну на лодках участились.

Организация Объединенных Наций зарегистрировала более 17 000 смертей и исчезновений в центральном Средиземноморье с 2014 года, что делает его наиболее опасным пунктом пересечения мигрантов в мире.

В прошлом месяце ЕС подписал соглашение с Тунисом на сумму 118 млн. долларов с целью сдерживания "нелегальной" миграции. Деньги будут потрачены на борьбу с контрабандой, укрепление границ и возвращение мигрантов.

Ультраправое правительство Италии приняло политику, заставляющую спасательные суда швартоваться в портах, расположенных дальше, вместо того, чтобы позволить им высаживать спасенных мигрантов на Лампедуге или Сицилии.

Правительство заявляет, что цель – распределить прибытие мигрантов по всей стране, но неправительственные организации говорят, что такая политика уменьшает время, которое они могут тратить на патрулирование районов, где чаще всего случаются кораблекрушения.

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