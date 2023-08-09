Біля берегів Італії загинули понад 40 мігрантів — подробиці

В Італії поблизу острова Лампедуза під час корабельної аварії загинув 41 мігрант.

Про це інформує BBC.

Чотири людини, які вижили в катастрофі, розповіли рятувальникам, що вони були на судні, яке вирушило зі Сфакса в Тунісі і затонуло по дорозі до Італії. Четверо врятованих, вихідці з Кот-д'Івуару та Гвінеї, досягли Лампедузи 9 серпня.

Цього року вже понад 1 800 людей загинули під час переправи з Північної Африки до Європи.

Ті, хто вижили — троє чоловіків і жінка — розповіли рятувальникам, що вони були на човні, який перевозив 45 осіб, в тому числі трьох дітей. За їхніми словами, човен, довжиною близько 7 м, вийшов зі Сфаксу 3 серпня, але затонув через кілька годин після того, як його вдарила велика хвиля. Наскільки відомо, рятувальні жилети були лише у 15 осіб.

Вони додали, що їх врятувало вантажне судно, а потім перевели на судно італійської берегової охорони.

Італійська берегова охорона повідомила про дві корабельні аварії в цьому районі 6 серпня, але не ясно, чи це судно є одним із них.

Влада Тунісу заявляє, що Сфакс, портове місто, розташоване приблизно за 130 км від Лампедузи, є популярними “воротами” для мігрантів, які шукають безпеки і кращого життя в Європі.

За останні дні італійські патрульні катери та благодійні групи врятували ще 2 000 людей, які прибули на Лампедузу. Останніми місяцями Туніс охопила хвиля расизму проти чорношкірих африканців, а спроби покинути країну на човнах почастішали.

Організація Об'єднаних Націй зареєструвала понад 17 000 смертей і зникнень у центральному Середземномор'ї з 2014 року, що робить його найнебезпечнішим пунктом перетину мігрантів у світі.

Минулого місяця ЄС підписав угоду з Тунісом на суму 118 млн доларів з метою стримування “нелегальної” міграції. Гроші будуть витрачені на боротьбу з контрабандою, зміцнення кордонів і повернення мігрантів.

Ультраправий уряд Італії прийняв політику, яка змушує рятувальні судна швартуватися в портах, розташованих далі, замість того, щоб дозволити їм висаджувати врятованих мігрантів на Лампедузі або Сицилії.

Уряд заявляє, що метою є розподілити прибуття мігрантів по всій країні, але неурядові організації кажуть, що така політика зменшує час, який вони можуть витрачати на патрулювання районів, де найчастіше трапляються корабельні аварії.

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