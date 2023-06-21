Латвия передаст Украине все свои вертолеты — премьер

В целом Латвия передала Украине военную помощь более чем на 1% ВВП.

Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов, как ранее передала все свои ЗРК "Стингер".

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает Укринформ.

Он отметил, что у Латвии никогда не питали иллюзий относительно России и поэтому еще в ноябре-декабре 2021 года было принято решение об отправке ПЗРК "Стингер" для ВСУ на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.

Каринш заявил, что их успели доставить в Украину за день до начала полномасштабного вторжения, но ЗРК "Стингер" сыграли важную роль в защите аэропортов, как пытались захватить агрессоры.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% — только на военные нужды. Итак, все наши ракеты "Стингер" сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину", – сообщил Кариньш.

Латвия продолжает оказывать Украине финансовую и гуманитарную помощь, тренировать военных, передавать оружие и беспилотники.

"Так как нация мы понимаем украинцев. Потому что за что они борются? Они борются за многие вещи, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права. Все мы постоянно говорим об этих вещах. Мы все борцы за свободу".. Но, друзья, украинцы — это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу", — заявил латвийский министр.

Он отметил необходимость полной интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также увеличение помощи сейчас.

Премьер Латвии заявил, что замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины, а именно руководство РФ должно быть привлечено к ответственности за совершенные преступления.

"Итак, объединенными мы выстоим. Мы будем стоять с Украиной, ... и в конце концов мы победим. Слава Украине!" – завершил свое выступление глава правительства Латвии.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал власти Израиля разрешить Украине использовать свое оборонное оружие против беспилотников иранского производства.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить и взять на вооружение западные боевые самолеты от стран-союзниц только в преддверии 2024 года.

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