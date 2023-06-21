Латвія передасть Україні всі свої гелікоптери - премʼєр

Латвія передасть Україні весь свій флот гелікоптерів, як раніше передала всі свої ЗРК "Стінгер".

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, передає Укрінформ.

Він зазначив, що в Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії і тому ще в листопаді-грудні 2021 року було ухвалено рішення про відправлення ПЗРК "Стінгер" для ЗСУ на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Каріньш заявив, що їх встигли доправити до України за день до початку повномасштабного вторгнення, і ЗРК "Стінгер" зіграли важливу роль у захисті аеропортів, як намагалися захопити агресори.

"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. Отже, всі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо до України", – повідомив Каріньш.

Також Латвія продовжує надавати Україні фінансову й гуманітарну допомогу, тренувати військових, передавати зброю та безпілотники.

"Тож як нація, ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці – це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу",– заявив латвійський міністр.

Він наголосив на необхідності повної інтеграції України до ЄС та НАТО, а також на збільшенні допомоги зараз.

Премʼєр Латвії заявив, що заморожені російські активи повинні бути використані для відбудови України, а саме керівництво РФ має бути притягнуте до відповідальності за скоєні злочини.

"Отже, об'єднаними ми вистоїмо. Ми будемо стояти з Україною, ... і врешті-решт ми переможемо. Слава Україні!" – завершив свій виступ очільник уряду Латвії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак закликав владу Ізраїлю дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати та взяти на озброєння західні бойові літаки від країн-союзниць лише напередодні 2024 року.

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