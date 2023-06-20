Глава ОП призвал Израиль разрешить Украине использовать свое оружие против иранских беспилотников

Ермак призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "выразить свою поддержку Украине".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал власти Израиля разрешить Украине использовать свое оборонное оружие против беспилотников иранского производства.
Об этом он заявил во время общения с израильскими журналистами, пишет Интерфакс-Украина.
"Ни одна страна, кроме Израиля, не имеет возможностей, которые нужны Украине для самообороны... Это оборудование будут использовать в Украине против иранского оружия", — сказал он.
Ермак заявил, что у Израиля и Украины есть общего врага, поэтому в Киеве не понимают, почему израильское правительство не хочет помочь в борьбе с иранскими дронами.
Кроме того, Ермак призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "выразить свою поддержку Украине" и сказал, что ожидает визит главы правительства.
Также глава Офиса президента охарактеризовал Израиль как "самую нейтральную страну среди стран, имеющих хорошие отношения с Украиной".
Ермак призвал власти Израиля осудить нападки диктатора Путина на еврейское наследие президента Владимира Зеленского. "Как человек, у которого отец еврей, я не могу понять, почему Израиль не реагирует", – сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems завершила разработку новейшего комплекса-перехватчика Sky Sonic, предназначенного для уничтожения гиперзвуковых ракет.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Андрей Крамаров спрогнозировал, предоставит ли Израиль Украине танки Merkava.
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