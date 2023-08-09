Уличный стиль: что на самом деле носят парижанки

Рассматриваем уличные наряды самой модной нации Европы.
Существует устоявшийся стереотип о том, что в Париже - столице Франции - все обязательно носят береты, полосатые тельняшки и платки на шее. Также с французским стилем часто связывают маленькое черное платье и романтичные образы с плетеными сумками. Однако в реальности парижанки ничем не отличаются от девушек в любом другом европейском городе и, если верить странице Parisiens in Paris, любят в стиле непринужденность.
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