Ждать ли конфликта с Арменией: в Азербайджане сделали заявление относительно границ

Раздавались опасения, что после успешной операции по фактической ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана – Баку может силой проложить Зангезурский коридор.

Главный помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что информация о неизбежности нового конфликта с Арменией отвергнута. Он также опроверг предположение о том, что Баку может применить силу для захвата стратегически важного транспортного коридора внутри соседней страны. Речь идет о прокладке Зангезурского коридора.

Об этом Хикмет Гаджиев сказал в интервью Politico.

По словам помощника президента Азербайджана, проект Зангезурского коридора утратил актуальность для Баку.

"Вместо этого мы можем сделать это на территории Ирана", — добавил советник азербайджанского руководителя.

В то же время Гаджиев отметил, что развитие транспортного сообщения и связь в рамках двустороннего взаимодействия не сняты с обсуждения, но это потребует от армянской стороны демонстрации того, что "они действительно заинтересованы в этом".

Напомним, 19 сентября Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Впрочем, уже 20 сентября "власть" непризнанной республики заявила, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие,

Через неделю "власти" Карабаха подписали указ о прекращении существования республики от 1 января 2024 года.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года.

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