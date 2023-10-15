Президент Азербайджана поднял свой флаг в главном городе Карабаха (фото)

Азербайджан вернул себе контроль над регионом спустя 32 года после того, как провирменские сепаратисты Карабаха провозгласили "независимость".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, поднял государственный флаг в городе Ханкенди (Степанакерт), который являлся столицей непризнанной республики в Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев также выступил с речью после поднятия флага.

Также он поднял флаг Азербайджана в городах Агдере (армянское название – Мартакерт), Ходжалы (армянское название – Иванян) и над Сарсангским водохранилищем, которые контролировала так называемая "Нагорно-Карабахская Республика".

Алиев поднимает флаг Азербайджана над Сарсангским водохранилищем

Во время церемоний поднятия флага Алиев был одет в военную форму.

Отметим, что сегодня, 15 октября, исполняется 20 лет после первого вступления Алиева в должность президента Азербайджана.

Восстановление территориальной целостности Азербайджана

Напомним, что 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале антитеррористических мер в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя.

20 сентября проверменские сепаратисты Карабаха капитулировали и приняли решение о прекращении огня. Вооруженные формирования так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" были разоружены.

В свою очередь армянское население Карабаха начало массовый выезд из региона. Улицы городов и сел региона опустели.

Непризнанный Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал так называемый глава региона Самвел Шахраманян.

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