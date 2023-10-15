Президент Азербайджана поднял свой флаг в главном городе Карабаха (фото)

Азербайджан вернул себе контроль над регионом спустя 32 года после того, как провирменские сепаратисты Карабаха провозгласили "независимость".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 15 октября, поднял государственный флаг в городе Ханкенди (Степанакерт), который являлся столицей непризнанной республики в Карабахе.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев также выступил с речью после поднятия флага.
Также он поднял флаг Азербайджана в городах Агдере (армянское название – Мартакерт), Ходжалы (армянское название – Иванян) и над Сарсангским водохранилищем, которые контролировала так называемая "Нагорно-Карабахская Республика".
Во время церемоний поднятия флага Алиев был одет в военную форму.
Отметим, что сегодня, 15 октября, исполняется 20 лет после первого вступления Алиева в должность президента Азербайджана.
Восстановление территориальной целостности Азербайджана
Напомним, что 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале антитеррористических мер в Нагорном Карабахе по восстановлению конституционного строя.
20 сентября проверменские сепаратисты Карабаха капитулировали и приняли решение о прекращении огня. Вооруженные формирования так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" были разоружены.
В свою очередь армянское население Карабаха начало массовый выезд из региона. Улицы городов и сел региона опустели.
Непризнанный Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал так называемый глава региона Самвел Шахраманян.
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