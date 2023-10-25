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Окупанти скинули авіабомбу на Херсонщину: є жертва

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти скинули авіабомбу на Херсонщину: є жертва

Російська авіабомба / Ілюстративне фото / Фото: Facebook/ ДСНС України

Загарбники влаштували авіаудар по звичайному житловому будинку.

Російські війська вранці 25 жовтня скинули авіабомбу на Берислав Херсонської області, вбивши чоловіка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, близько 07:20 російські окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава та поцілили по будинку.

Внаслідок авіаудару смертельні поранення отримав 42-річний чоловік.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня під ворожим вогнем перебував і Херсон. Росіяни влаштували обстріл із лівобережжя річки Дніпро.

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Дата публікації
Перегляди
1578
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