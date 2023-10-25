Окупанти скинули авіабомбу на Херсонщину: є жертва

Російські війська вранці 25 жовтня скинули авіабомбу на Берислав Херсонської області, вбивши чоловіка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, близько 07:20 російські окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава та поцілили по будинку.

Внаслідок авіаудару смертельні поранення отримав 42-річний чоловік.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня під ворожим вогнем перебував і Херсон. Росіяни влаштували обстріл із лівобережжя річки Дніпро.

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