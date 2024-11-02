Росія знову вивела носії "Калібрів" у Чорне море

Станом на шосту годину ранку 2 листопада в Чорному морі перебуває один російський військовий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Тривалий час росіяни не виводили в Чорне море свої ракетоносії. В Азовському морі вони, як і раніше відсутні і нині.

Тим часом в Середземному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

У Військово-Морських Силах також інформують, що протягом минулої доби в інтересах РФ прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили 9 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. У зворотньому напрямку, до Азовського моря, зафіксовано 10 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.

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