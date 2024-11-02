Россия снова вывела носители "Калибров" в Черное море

Общий залп вражеского корабля может достигать четырех ракет.
По состоянию на шесть часов утра 2 ноября в Черном море находится один российский военный корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Долгое время россияне не выводили в Черное море свои ракетоносители. В Азовском море они по-прежнему отсутствуют и сейчас.
Тем временем в Средиземном море зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
В Военно-Морских Силах также информируют, что за прошедшие сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу к Черному морю совершили 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В обратном направлении, к Азовскому морю, зафиксировано 10 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
Напомним, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.
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