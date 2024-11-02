Россия снова вывела носители "Калибров" в Черное море

По состоянию на шесть часов утра 2 ноября в Черном море находится один российский военный корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Долгое время россияне не выводили в Черное море свои ракетоносители. В Азовском море они по-прежнему отсутствуют и сейчас.

Тем временем в Средиземном море зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Военно-Морских Силах также информируют, что за прошедшие сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу к Черному морю совершили 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В обратном направлении, к Азовскому морю, зафиксировано 10 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Напомним, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.

Читайте также: