Професор Гарварду: "Керівні діячі США передбачали війну в 90-х"

Від 24 березня до 10 червня 1999 року НАТО розпочало масовані бомбардування Союзної Республіки Югославія. У США передбачали війну.

Про це заявив в інтерв'ю Ользі Кошеленко в проєкті "USA-UA: секретні файли колишнього будинку" професор України у Гарвардському університеті Сергій Плохій

"Намагалися уникнути того, що на той момент називалося Югославія з ядерними боєголовками. Ішлося саме про війну. Боялися війни", - сказав Сергій Плохій.

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