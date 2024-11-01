Профессор: "Руководители США предусматривали войну в 90-х"

С 24 марта по 10 июня 1999 г. НАТО начала массированные бомбардировки Союзной Республики Югославия. В США предполагали войну.

Об этом заявил в интервью Ольге Кошеленко в проекте "USA-UA: секретные файлы бывшего дома" профессор Украины в Гарвардском университете Сергей Плохий.

"Пытались избежать того, что на тот момент называлось Югославия с ядерными боеголовками. Речь шла именно о войне. Боялись войны", — сказал Сергей Плохий.

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