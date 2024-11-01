Вісім тисяч солдатів Кім Чен Ина вступлять у бій: заява США

Вашингтон оголосить про нові пакети озброєнь для України.

Угруповання військ Північної Кореї, яке перекинули до Курської області РФ, вже найближчими днями вступить у бій.

Про це заявив кореспондент видання "Голос Америки" Остап Яриш, цитуючи держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Зазначається, що американська розвідка підтвердила перебування щонайменше восьми тисяч солдатів КНДР на російській Курщині.

"Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у боях проти українських сил, але очікуємо, що це станеться найближчими днями", - наголосив політик.

Також Блінкен додав, що незабаром США оголосять про нові пакети озброєнь для України.

Як повідомлялося, в американському Конгресі заговорили про можливість ударів по військах КНДР в Україні. Участь північнокорейських солдатів у війні має стати червоною лінією для Вашингтона і Альянсу.

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