Напої, які допоможуть схуднути: що потрібно пити, щоб скинути вагу

Найкраще для організму — це пити чисту воду. Це і очищення організму, і прискорення метаболізму, а отже, прискорення схуднення. Але ж так хочеться худнути смачно.

Які напої є найкращими для схуднення, радить дієтологиня Крутіка Нанаваті.

Найкращі напої для схуднення

Зелений чай

На думку дієтологиня зелений чай — це найкращий напій для схуднення. Кофеїн, який він містить зарядить енергією, антиоксиданти захистять клітини організму, а головне, допоможуть схуднути.

Антиоксиданти зеленого чаю у поєднання з катехінами прискорюють метаболізм і допомагають організму ефективніше спалювати жир. А низька калорійність чаю без цукру робить його прекрасною альтернативою солодким напоям.

Вода з лимоном

Один з найкращих дієтичних ранкових напоїв — це вода зі скибкою лимона. Він допоможе підтримувати організм зволоженим, також існують певні докази, що вода з лимоном виводить токсини з організму. Хоча, за словами дієтологині жироспалювальний ефект такого напою не доведений, її вживання у будь-якому разі вбереже від пиття калорійних солодких напоїв та від переїдання.

Кава

У помірних кількостях кава може прискорювати метаболізм. Але з кавою потрібно бути обережним -- вживання понад 3-4 горнятка кави на добу можуть посилювати тривожність, прискорювати серцебиття та порушувати сон. Крутіка Нанаваті рекомендує обмежити споживання кави лише 1-2 горнятками на день без цукру, без вершків чи молока, щоб не перетворити напій у калорійну бомбу.

Дієтологиня розповіла, які напої краще уникати, якщо ви хочете скинути вагу.

Фруктові соки можуть здаватися корисними, але висока калорійність та вміст цукру свідчить про інше.. Навіть натуральні, свіжовичавлені соки природно насичені цукрами та при цьому містять дуже мало клітковини. Звичайно, якщо вибирати між фруктовими соками та солодкими газованими напоями, перші є кращим вибором, але варто вживати їх у дуже помірних кількостях.

Безумовно солодкі води, наповнені цукром та штучними підсолоджувачами протипоказані для вживання, якщо ви хочете схуднути та взагалі, якщо хочете бути здоровими. Такі напої стрімко підвищують рівень цукру в крові, додають багато калорій. Навіть так звані “дієтичні” напої з нульовим вмістом цукру можуть нашкодити, адже штучні підсолоджувачі, якими виробник замінює цукор, можуть сприяти ожирінню та розвитку метаболічного синдрому.

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