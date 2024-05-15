Як схуднути, не відмовляючи собі в тістечках: мінус 70 кілограмів на дієті "80/20"

Дієта 80/20: як схуднути не відмовляючи собі у смачненькому

Різноманітні дієти, спрямовані на швидке схуднення є ефективними, але не надовго. Через деякий час вага повертається до початкової точки. Експерти, дієтологи заявляють, що стабільним шляхом для досягнення бажаної ваги є дотримання послідовних та здорових звичок. Це довела тренер зі схуднення та блогер Ембер Клеменс.

Цілеспрямовано худнути Ембер почала ще у травні 2018 року. Для цього вона почала займатися в спортзалі, їсти меншими порціями та ділитися своїми результатами в соціальних мережах. До кінця 2018 року вона схудла на 160 фунтів, тобто на 72 кілограми.

"Я почала ділитися своїми результатами в соціальних мережах", - зазначила Клеменс, завдяки цьому знайшла не лише підтримку, а й нові сили в собі. Попри виклики та сумніви на цьому шляху, Ембер вирішила не зупинятися.

Як схуднути за допомогою дієти 80/ 20/фото shefinds.com

Найбільш важливим на шляху до схуднення Ембер вважає дотримання правила "80/20"'. Така дієта передбачає, що 80% щоденного раціону повинна складати корисна для здоров'я їжа, а 20% можна їсти те, що хочеться.

Амбер зізнається, що продовжує їсти улюблені, "шкідливі" продукти. «Я все ще регулярно їм морозиво. Я все ще регулярно їм піцу», — каже вона. Блогерка вважає, що надмірне обмеження здебільшого приносить більше шкоди, ніж користі.

Вона переконана, що один прийом шкідливої їжі не завадить прогресу! Тож інколи споживайте все, що забажає ваше серце, — рекомендує блогерка. "Найбільше змінює те, що ви робите більшість часу!"

Завдяки дієті "80-20" жінка досягла своїх цілей, одночасно насолоджуючись улюбленою їжею.

Принцип дієти 80/20

80% раціону повинно складатися з поживних та корисних продуктів, таких як нежирні білки, корисні жири, цільнозерновий хліб, овочі. Решта 20% раціону можуть включати менш корисні продукти, наприклад, фастфуд, тістечка на десерт тощо. П'яту частину залиште на те, щоб побалувати себе. Ці 20% можуть включати буквально все, що ви любите — морозиво, чизбургер, торти, булочки.

Дотримання такого принципу харчування гарантує схуднення, водночас збережете здорові стосунки з їжею.