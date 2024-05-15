Росія готує "фізичні атаки" проти Заходу – спецслужба Британії

Центр урядового зв’язку Великої Британії вважає, що Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

Росія готує "фізичні атаки" проти Заходу, в той час як представники британської та американської розвідки розкрили подвійну загрозу, що виходить від Москви й Пекіна.

Про це заявила директорка Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Енн Кіст-Батлер на конференції CyberUK в Бірмінгемі, передає The Telegraph.

Кіст-Батлер, призначена торік на посаду керівника спецслужби, що відповідає за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації органів уряду й армії, у своїй першій великій промові підкреслила безпосередню загрозу з боку Кремля і "епохальний" ризик, який становить Китай для Британії та її союзників.

За словами Енн Кіст-Батлер, GCHQ вважає, що Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

"У GCHQ все більше занепокоєні зростальними зв'язками між російськими спецслужбами й проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні й диверсійних операціях", – йдеться у повідомленні.

Кіст-Батлер наголосила, що Москва "виховує і надихає" групи кіберзловмисників, а "в деяких випадках, схоже, координує фізичні атаки проти Заходу". Наприклад, минулого тижня британцеві було пред'явлено звинувачення у підпалі будівлі в Лондоні, і прокуратура звинуватила його в роботі на російську ПВК "Вагнер".

У ході виступу на конференції, очільниця GCHQ зазначила, що "Путін не відмовився від своєї максималістської мети – підкорити населення України". Вона додала, що підтримка Києва з боку Великої Британії залишається "непохитною".

Попри загрозу з боку Росії, яка зростає, Кіст-Батлер зауважила, що Китай становить неабияку небезпеку для Британії, представляючи "справжній і зростаючий кібернетичний ризик для Сполученого Королівства".

Нагадаємо, НАТО готується до прямого зіткнення з Росією.

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