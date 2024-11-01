Росія вдарила по Дніпру: що відомо

Гучно було під час тривоги.

Вдень 1 листопада під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні близько 12:20 у Дніпрі сталися вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння армією РФ.

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