Генштаб шокировал количеством БпЛА, которыми РФ атаковала Украину с начала года

Только в октябре враг запустил по гражданским и военным объектам Украины 2023 дрона.
Российские войска с начала года выпустили по территории Украины 6987 ударных беспилотников. Из них почти 30% – только в октябре.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Российские оккупанты с начала 2024 года запустили по территории Украины 6987 ударных беспилотников. В основном дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре.
Из этого количества в октябре захватчики применили по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударные дроны Shahed и беспилотники неустановленного типа. Украинские защитники уничтожили/подавили 1185 единиц из этого количества. Еще 738 дронов были локационно потеряны, а 29 – вышли из воздушного пространства государства.
В Генштабе отметили, что благодаря профессионализму и мастерству Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней, уберечь от разрушений сотни домов и важных объектов государства.
Напомним, в ночь на 1 ноября армия РФ ударила по Украине тремя авиационными ракетами, 48 "Шахедами" и дронами неустановленного типа.
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