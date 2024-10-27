Россия использует новые дроны-камикадзе для атак: эксперт объяснил их особенность

У Украины есть паритет из РФ по некоторым модификациям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Здесь 50 на 50, в какой-то степени есть баланс, в какой-то дисбаланс.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Также Коваленко прокомментировал информацию, что американский Институт изучения войны (ISW), опираясь на слова так называемых российских военкоров. Он считает, что Россия, вероятно, начала использовать для ударов по Украине новый тип дронов-камикадзе. Эти беспилотники называют "Италмас".

"Информации о них очень мало, но, если говорить о самом "Италмасе", то его нельзя называть аналогом "Ланцета", поскольку "Ланцет" — это баражировочный боеприпас. А в этом случае мы говорим о беспилотном летательном аппарате. Единственное, что они производятся одной и той же компанией Zala, чтобы контролировать границу, наблюдать лесохозяйства. И по своим характеристикам очень похож на "Италмас", даже по самой конструкции и тому подобное, но "Италмас" несколько больше", — говорит обозреватель.

Этот БпЛА имеет двигатель DLE60, к тому же размещение в них одинаковое – в носовой части самого аппарата. Такое размещение позволяет снизить тепловое излучение двигателя и повысить скрытность от зенитно-управляемых ракет с тепловыми головками наводки.

"Дальность может составлять где-то до 200 км. Есть неприятный момент – именно на "Италмасе" Zala пыталась реализовать свой проект по внедрению искусственного интеллекта, который во время, например, использования комплексов РЭБ обрубал связь с беспилотником по GPS, например, каналу, то в таком случае включался бы именно искусственный интеллект, который продолжал бы полет этого беспилотника дальше для выполнения боевой задачи и уничтожения того объекта, на который он ориентирован. То есть я не исключаю, что те случаи, которые мы могли наблюдать не так давно районе Киева, это было первое испытание этих беспилотников", — добавил Коваленко.

Ранее стало известно, что в Киевской области был обнаружен сбитый российский беспилотник неизвестного типа. Это произошло после ночной атаки вражеских дронов по Украине 24 июля.

Напомним, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "Шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. Однако в последнее время сирены стали слышны чаще. Количество и продолжительность тревог возрастают.