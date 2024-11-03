Астрологічний прогноз на 3 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: важливо стримувати емоції – особливо у взаєминах з людьми навколо: давши волю нервам, їх можна незаслужено образити. Будь-які справи краще відкласти на інший день – на календарі все ж вихідний.

Символ дня: леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, зазвичай тривають довго і погано піддаються лікуванню, тому зволікати зі зверненням до лікаря не варто.

Харчування дня: можна дозволити собі умовно шкідливі продукти, головне – знати міру.

Стрижка дня: стригтися цього дня не варто.

Магія і містика дня: можна знімати псування, зроблене на самотність, і так званий "вінець безшлюбності".

Сни дня: неприємний сон, який наснився цієї ночі, свідчить про те, що людина живе чужим життям.

Табу дня: не можна брати участь в інтригах і слухати плітки.

Цитата дня: "Справжня свобода починається по той бік відчаю" (Жан-Поль Сартр).

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