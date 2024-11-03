Астрологический прогноз на 3 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важно сдерживать эмоции – особенно в отношениях с окружающими людьми: дав волю нервам, их можно незаслуженно обидеть. Дела любого свойства лучше отложить на другой день – все-таки на календаре выходной.

Символ дня: Леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго и плохо поддаются излечению, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Питание дня: можно позволить себе условное вредны продукты, главное – знать меру.

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый «венец безбрачия».

Сны дня: неприятный сон, приснившийся нынешней ночью, говорит о том, что человек живет чужой жизнью.

Табу дня: нельзя принимать участие в интригах и слушать сплетни.

Цитата дня: «Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния» (Жан-Поль Сартр).

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