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Астрологический прогноз на 3 ноября

Астрологический прогноз на 3 ноября

Леопард - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: важно сдерживать эмоции – особенно в отношениях с окружающими людьми: дав волю нервам, их можно незаслуженно обидеть. Дела любого свойства лучше отложить на другой день – все-таки на календаре выходной. 

Символ дня: Леопард. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго и плохо поддаются излечению, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Питание дня: можно позволить себе условное вредны продукты, главное – знать меру. 

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый «венец безбрачия». 

Сны дня: неприятный сон, приснившийся нынешней ночью, говорит о том, что человек живет чужой жизнью. 

Табу дня: нельзя принимать участие в интригах и слушать сплетни. 

Цитата дня: «Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния» (Жан-Поль Сартр). 

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