Втрати Росії станом на 5 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 5 листопада 2024-го ЗСУ знищили 701 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 701 650 (+1260) осіб,

танків ‒ 9208 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,

артилерійських систем – 20150 (+29) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),

крилаті ракети ‒ 2631 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 3587 (+0).

Як повідомлялося, російська армія зазнала рекордних втрат у жовтні - 41 980 осіб. Причина - посилення наступу російської окупаційної армії протягом минулого місяця.

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