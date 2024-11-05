Втрати Росії станом на 5 листопада: Генштаб оновив дані

Знищено чимало ворожої техніки.
Станом на ранок 5 листопада 2024-го ЗСУ знищили 701 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 701 650 (+1260) осіб,
- танків ‒ 9208 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
- артилерійських систем – 20150 (+29) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+0).
Як повідомлялося, російська армія зазнала рекордних втрат у жовтні - 41 980 осіб. Причина - посилення наступу російської окупаційної армії протягом минулого місяця.
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