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Втрати Росії станом на 5 листопада: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 5 листопада: Генштаб оновив дані

Знищено майже 702 тисячі солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено чимало ворожої техніки.

Станом на ранок 5 листопада 2024-го ЗСУ знищили 701 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 701 650 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 9208 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
  • артилерійських систем – 20150 (+29) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3587 (+0).

Як повідомлялося, російська армія зазнала рекордних втрат у жовтні - 41 980 осіб. Причина - посилення наступу російської окупаційної армії протягом минулого місяця.

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