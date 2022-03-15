Коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки експертів

Прогнози, коли закінчиться війна від військових експертів, вчених, політиків з України та інших країн світу.

О 05.10 ранку 24 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції", хоча насправді в Україні йде повномасштабна війна. Російські окупанти бомблять міста, житлові райони, пологові будинки, дитсадки, під ракетні обстріли потрапили практично всі регіони України.

ТСН.ua зібрав прогнози, коли закінчиться війна від політиків, військових експертів та вчених. Різні аналітики називають різні терміни. Не варто сприймати їх як кінцеве джерело правди. Насамперед через те, що ситуація на фронті динамічна, а відтак і риторика відносно закінчення війни постійно змінюється. За останніми даними від Арестовича та Грозєва війна скоро закінчиться. Як сприймати інші джерела - вирішувати вам. Але варто пам'ятати, що в перші дні вторгнення Росії до України, дехто з аналітиків казав, що "російські війська дійдуть до Києва та захоплять українську столицю за кілька днів".

Тож давайте вірити в швидку перемогу.

Коли закінчиться війна - що думають військові експерти

Олексій Данілов - "Перемога буде за нами" / commons.wikimedia.org

Видання BBC News провело опитування серед військових експертів. Думки різні, але практично всі зійшлися на тому, що відповідь на запитання "коли закінчиться війна" залежить від багатьох чинників.

Так генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу ЗСУ в період від 2006 до 2010 року Ігор Разумков вважає, що "це може тривати від декількох тижнів до декількох місяців. Залежно від того, як буде складатися ситуація". За його словами, наразі Росія готує вирішальну наступальну операцію та стягує для цього резерви. Саме від того, чи буде для РФ ця наступальна операція успіхом або провалом, і залежить подальший перебіг подій.

Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, аналітик, колишній військовий льотчик Олексій Мельник вважає, що існує відразу два основних сценаріїв.

Реальний, але малоймовірний - "може статися щось подібне, що ми вже бачили наприкінці лютого 2014 року на Майдані. Коли Київ був фактично окупований і здавалось, що шансів немає. Але наступного ранку раптово зникли всі "беркутівці", всі блокпости. Ще напередодні ввечері неможливо було повірити, що таке станеться". Найбільш реалістичний - "почнуться реальні переговори про поступове виведення російських військ", але, за словами Олексія Мельника, виведення військ займе певний час і буде відбуватися в два етапи (спочатку відступлення від Києва, а потім підуть з південних та східних територій).

Аналітик не виключає, що вже найближчим часом оточення Володимира Путіна захоче "прибрати загрозу" та "повісити на нього всіх собак".

Ще увечері 9 березня 2022 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив: "Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога". Проте конкретних прогнозів, коли закінчиться війна в Україні він не робив.

Прогнози учасників бойових дій, тероборони щодо строків закінчення війни

Георгій Тука вважає, що війна закінчиться через півроку-рік / commons.wikimedia.org

Коли закінчиться війна Росії проти України розповіли в своєму інтерв'ю на сайті "NV.ua" учасники бойових дій, тероборони та деякі військові експерти.

На думку офіцерки ЗСУ Олени Білозерської, вже у травні-червні війна в Україні закінчиться. Але це станеться лише в тому випадку, якщо Росія не проведе мобілізацію. Якщо ж все-таки проведе, тоді воєнні дії можуть затягнутися на рік. Але перемога все-рівно буде за українцями. Також вона додала, що "хід війни позитивно вразив навіть мене, військову. Усе йде як слід, а ми, як з’ясувалося, — найкращі воїни в світі".

В минулому голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Геогрій Тука зауважує: "Тоді, коли ми знищимо цю орду, звільнимо кожен сантиметр нашої території, включаючи Донбас і Крим. Я думаю, що на це може піти півроку-рік. З моєї точки зору, це цілком реалістичні терміни, якщо нам не будуть скручувати руки різними домовленостями, перемир’ями, якщо ця війна не перетвориться в окопну війну, як це відбулось на Донбасі".

На думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровський війна Росії проти України закінчиться відразу після того, коли в РФ станеться переворот: "з огляду на це, я не можу точно сказати, коли закінчиться війна. Якщо переворот станеться завтра, то завтра".

Коли закінчиться війна в Україні - думка американського генерала Бена Ходжеса

Колишній командувач армії США в Європі, генерал армії США, керівник програми стратегічних досліджень Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес неодноразово бував у Києві та пояснював, які ризики, на його думку, загрожують Україні з боку РФ.

В ефірі телеканалу MSNBC (США) він поділився своєю версією, коли закінчиться війна в Україні. Ходженс переконаний: "За умови, що ми на Заході не лише продовжимо, а й посилимо постачання необхідного для України, щоб вони знищували артилерію, армію та відбивали ракетні удари РФ, то через 10 днів, і це моя оцінка, росіяни пройдуть точку неповернення, коли більше не зможуть вести активні бойові дії в цій війні".

За словами генерала, Україні потрібно вистояти до того моменту, коли в РФ закінчаться можливості продовжувати воювати. Тобто, до тієї кульмінаційної ситуації, коли вести бойові дії вже не буде сенсу.

Думка журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва

На думку журналіста-розслідувача, керівника організації Bellingcat Христо Грозєва, наразі Кремль перебуває в досить складній ситуації, адже його "бліцкриг" не вдався, а доказів того, що існує новий план дій, немає. 10 березня 2022 року він дав інтерв'ю Олесі Бацман на YouTube-каналі "Навальний.Live", в якому дав свою оцінку, коли закінчиться війна в Україні.

За словами Христо Грозєва, кровопролитні дії на території України будуть продовжуватися ще не більше 7-10 днів. Журналіст наголосив: "Я думаю, що ми наближаємося до цього, що це питання тижня, 10 днів. Тому що позиції Росії послаблюються, вони це розуміють. І їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, бо вони мають зізнатися, що вона втрачена. Але зупинити її на якомусь замороженому етапі. А ось тут уже увійде внутрішньоросійська політична боротьба, яка дійде швидше, ніж кінець війни до зміни режиму. Ось тоді все буде закінчено новим режимом, новою елітою в Росії. Це найімовірніший вихід для мене".

Також Христо Грозєв вважає, що у Володимира Путіна залишилося лише два варіанти сценаріїв:

Домовитися із Володимиром Зеленським на більш компромісніших умовах, ніж він хотів раніше. Зважитися використати неконвенційну зброю та завдати удару по цивільному населенню, щоб змусити Київ прийняти умови Росії.

Проте, за словами розслідувача, більш вірогідний саме перший варіант.

Олексій Арестович і його прогнози, коли закінчиться війна

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відомий своїми передбаченнями. Так, наприклад, він передбачив війну Росії з Україною у інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну на запитання ведучого "Коли закінчиться війна" відповів: "Я думаю, що не пізніше травня, початку травня ми швидше за все повинні вийти на мирну угоду. А може бути й набагато швидше, подивимося, я беру крайній термін. Зараз "вилка", зараз або протягом тижня-двох швидко буде мирна угода з відведенням військ, з усім іншим. Або спроба другий раунд десь нашкрести цих умовних сирійців і кинути на другий раунд. Але після того, як ми і їх перемелемо в середині квітня, до кінця квітня буде договір. Якщо вони зовсім збожеволіли, то вони використовують строковиків, які в Росії зараз почнуть призиватися до кінця квітня і десь до початку травня їх погано навчених можуть теж спробувати кинути, якщо щось піде не так".

Також він вважає, що ще протягом року після закінчення війни будуть "окремі локальні спалахи (ред. - акції протесту) протягом усього року".

Прогнози щодо закінчення війни від Арсена Авакова

Арсен Аваков вважає, що активна фаза повинна закінчитися за кілька днів або максимум три тижні / commons.wikimedia.org

На запитання "Коли закінчиться війна в Україні" відповів у прямому ефірі телеканалу "Настоящее время" (створений Радіо Свобода з участю "Голосу Америки") колишній міністр внутрішніх справ України (2014-2021 рр.), політик України Арсен Аваков зробив кілька припущень.

Активна фаза, в якій ми зараз перебуваємо, повинна закінчитися за кілька днів або максимум за три тижні. Після цього, за його словами, повинна відбутися розв'язка, наприклад, переговори президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Михайло Кофман вважає, що до "закінчення ще далеко"

Військовий експерт CNA Михайло (Майкл) Кофман, який також передбачив вторгнення Росії до України, даже менш втішні прогнози, коли закінчиться війна. Про це повідомляє видання "Голос Америки". За його словами, Росія лише "розбила собі ніс" та "зазнала значних втрат на початку війни, не досягла початкового оперативного успіху і отримала найгірший із усіх можливих санкцій".

Кофман вважає, що закінчення війни залежить від того, чи буде у України необхідне озброєння (засоби ППО, бойові літаки). За словами експерта, наразі російські війська зазнали значних втрат, їхній потенціал найближчими тижнями буде виснажений, тому їм потрібна буде оперативна пауза. Але це не означатиме закінчення війни.

Та все ж американець сподівається, що "економічна криза, викликана санкціями, і принизлива поразка в цій війні стануть політично руйнівними для режиму Путіна".

"Росія прямує до поразки" - Френсіс Фукуяма

Френсіс Фукуяма "Росія прямує до поразки" / commons.wikimedia.org

Американський філософ, політичний економіст, викладач Стенфордського університету Френсіс Фукуяма написав свої думки щодо війни Росії з Україною. На його думку, "Росія прямує до поразки. Російське військове планування виявилося некомпетентним, оскільки воно ґрунтувалося на хибному припущенні, що українці прихильно ставляться до Росії, а українські війська одразу впадуть після вторгнення. А тому російські солдати замість додаткових боєприпасів та провізії везли з собою форму, яку планували одягти на парад перемоги в Києві".

Також він додав: "Крах Росії може бути раптовим і катастрофічним, а не відбуватися повільно через війну на виснаження. Армія в полі досягне точки, коли не буде можливим ані постачання, ні виведення військ, і моральний дух випарується. Це принаймні може відбутися на півночі. Наразі росіянам краще на півдні, але ці позиції буде важко зберегти, якщо північ зазнає краху".

Прогнози, коли закінчиться війна, від Миколи Капітоненко

Вчений-конфліктолог, експерт з переговорів та безпеки Микола Капітоненко в інтерв'ю виданню Forbes дає свої прогнози, коли закінчиться війна. За його словами, спочатку він думав, що коли росіяни зрозуміють, що своїх цілей вони не досягнуть, вони закінчать воєнні дії за 12-14 днів. Але тепер у нього є два можливих сценарії:

З одного боку, він вважає, "ми маємо готуватися до затяжної війни як до найгіршого варіанту розвитку подій. Тому що все ж таки можливості для ескалації конфлікту у них залишаються — наприклад, перекидання сил". Нині можна побачити, що росіяни почали тероризувати мирні райони міст, тобто "втратили можливість вести якусь осмислену війну" і не були готові вести війну довше, ніж два тижні.

Проте, за його словами, не потрібно скидати з рахунків те, що вони можуть перегрупуватися та адаптуватися.

Що думає про війну Росії з Україною Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен вважає, що війна закінчиться не скоро / commons.wikimedia.org

Держсекретар США Ентоні Блінкен припускає, що російсько-українська війна закінчиться не скоро. А тому він ще раз закликав спільноту посилювати тиск на президента РФ Володимира Путіна та Росію.

Видання "Сегодня" наводить текст заяви Блінкена. За його словами, "це, можливо, не скоро закінчиться. І тому ці зусилля, які ми докладаємо разом, ми повинні підтримувати. Ми повинні спиратися на них. Ми повинні переходити до справи".

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