Як вакцинуватися від COVID-19 за кордоном

Як вакцинуватися від COVID-19 за кордоном

МОЗ попередив, що у Європі ще діють обмеження у зв'язку з пандемією, адже COVID-19 нікуди не зник.

МОЗ інформує про вакцинацію проти COVID-19 українців, які вимушено покидають територію України.

У ряді європейських країн продовжують діяти обмеження у зв'язку з пандемією, адже COVID-19 нікуди не зник. Захистіть себе та вакцинуйтесь у тій країні, де ви перебуваєте.

Як вакцинуватись проти COVID-19 в Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові та Чехії за посиланням.

Як вакцинуватись проти COVID-19 в Литві, Латвії, Німеччині, Ізраїлі та Франції за посиланням.

Нагадаємо також, що нфекційні хвороби і війна, на жаль, є супутниками, пише дитяча лікарка центру “Педіатрія з любов’ю” в Києві Лідія Бабич.

Скупчення людей, переохолодження, проблемний або відсутній доступ до медичних послуг, ліків - це далеко не всі наслідки війни проти України.

В новинах ми перестали чути про загиблих від коронавірусу та кількість нових випадків. Але не тому, що він зник.

Будь ласка, дбайте як тільки можливо, про індивідуальний захист. Якщо ви раніше відкладали щеплення - вакцинуйтеся нарешті за першої ж можливості.