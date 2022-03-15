Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини

Окупанти кажуть, що у них є "свої закони".

Росія найближчим часом денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

Також читайте У Росії заявили, що вони за власною ініціативою виходять з Ради Європи

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Представник країни-агресорки заявив, що нібито в Росії "всі права будуть гарантовані державою, а тому громадянам РФ немає чого боятись".

Він також додав, що найближчим часом Держдума РФ денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

Нагадаємо, у Росії заявили, що вони за власною ініціативою виходять з Ради Європи.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ 14 березня та закликав негайно виключити з Ради Європи Росію.

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