Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини

Associated Press

Окупанти кажуть, що у них є "свої закони".

Росія найближчим часом денонсує Європейську конвенцію з прав людини. 

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. 

Представник країни-агресорки заявив, що нібито в Росії "всі права будуть гарантовані державою, а тому громадянам РФ немає чого боятись". 

Він також додав, що найближчим часом Держдума РФ денонсує Європейську конвенцію з прав людини. 

Нагадаємо, у Росії заявили, що вони за власною ініціативою виходять з Ради Європи. 

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ 14 березня та закликав негайно виключити з Ради Європи Росію.

Читайте також:

Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force

Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force
Наступна публікація