Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини

Окупанти кажуть, що у них є "свої закони".
Росія найближчим часом денонсує Європейську конвенцію з прав людини.
Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.
Представник країни-агресорки заявив, що нібито в Росії "всі права будуть гарантовані державою, а тому громадянам РФ немає чого боятись".
Він також додав, що найближчим часом Держдума РФ денонсує Європейську конвенцію з прав людини.
Нагадаємо, у Росії заявили, що вони за власною ініціативою виходять з Ради Європи.
Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ 14 березня та закликав негайно виключити з Ради Європи Росію.
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