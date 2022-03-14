Шмигаль у ПАРЄ: Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи

Шмигаль у ПАРЄ: Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи

Прем'єр наголосив, що тим, хто підтримує агресію, немає місця в єдиній європейській родині.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ 14 березня та закликав негайно виключити з Ради Європи Росію.

Також читайте У Варшаві завершилась зустріч Люблінського трикутника: Шмигаль розповів про результати

"Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим невиправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю", – наголосив голова українського уряду.

Нагадаємо, раніше 14 березня російський сенатор Олександр Башкін оголосив, що делегація РФ призупинила роботу в ПАРЄ, тобто держава не братиме участі в засіданнях.