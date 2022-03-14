Чому народ та олігархи не скинуть Путіна: відомий російський економіст дав відповідь

Владислав Іноземцев переконаний, що в РФ не буде жодного загальнонаціонального протесту.

Доктор економічних наук, економіст та соціолог Владислав Іноземцев пояснив, чому народ та олігархи не скинуть Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Російський економіст переконаний, що в РФ не буде жодного загальнонаціонального протесту.

"Звичайно, буде проблема, пов'язана з тим, що на війну наклалися санкції – неслабкі, які дуже сильно підірвуть економіку. І далі буде: ми захистили наших братів, а Захід на нас ополчився, перекрив нам кисень, відібрав наші гроші, він взагалі зрадник і негідник, бо ми накопичували у його валюті, ми йому допомагали фактично, тому затягніть паски – і давайте працювати далі краще, все! І тому народне обурення, про яке багато хто говорить, Путіна ніколи не скине. Не буде, на мою думку, жодного загальнонаціонального протесту", - зазначив він.

Водночас Іноземцев повідомив, що у верхівці невдоволення Путіним дуже високе.

"Щодо протесту верхівкового… Невдоволення дуже високе. І в чиновницьких колах, бо були люди, які справді працювали на результат. Всі вони були злодійкуватими, звичайно, кожен тягнув на себе, але все одно ситуація змінювалася. Якщо взяти московського мера, то людина просто тремтіла над рейтингами, щоб Москва була найзручнішим для життя містом Європи. Він там прокладав свої нескінченні зимові велодоріжки, займався озелененням, платними парковками, облаштовував, над громадськими просторами чаклував… Тобто насправді робив щось корисне. Звичайно, все це пішло прахом, тому що ніяких туристів не буде і нікому це не треба", - каже економіст.

Іноземцев додав, що росіяни навіть не думали, що Путін піде війною на Україну. Але жодні олігархи не будуть робити переворотів, бо бояться за своє життя і статки, які в них ще залишилися.

"Центральний банк… Ну, хоч як ти до нього стався, ясна річ, люди не знали, що Путін завтра піде війною. Якби знали, то напевно, щось робили б із резервами, але їх кинули просто як курей у окріп, бо центробанк про все дізнався з телевізора. Загалом незадоволених багато. Але жодні олігархи не будуть робити жодного перевороту, тому що навіть якщо вони втратили дві третини або три чверті своїх грошей, то бояться за третину і чверть, що залишилися, та й за життя своє, крім іншого", - підсумував економіст.

Нагадаємо, Іноземцев заявив, що з можливостями, які мали РФ перед нападом на Україну, наївно було розраховувати взяти Київ за 48 годин. На це рішення Путін пішов, тому що багато років не “зіштовхується з реальним світом”.

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