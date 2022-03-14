Іноземцев припустив, як Путін може програти війну, але для росіян залишитись "генієм"

Оскільки росіяни не хочуть знати правду, то їм можуть запропонувати будь-яку "переможну" розповідь.

Російський очільник може закінчити війну проти України з очевидною поразкою, але для росіян це подадуть як перемогу.

Своє бачення подій розповів доктор економічних наук, економіст та соціолог Владислав Іноземцев виданню "Обозреватель".

Він розповідає, що зараз добре видно манеру спілкування російських очільників, тож вони можуть отримати поразку на певних напрямках, але росіянам розкажуть про інше.

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"Днями Лавров зустрічався з Кулебою, і на пресконференції заявив, що Росія не нападала на Україну. Так і казав. Хтось посміявся, але це, загалом, стиль спілкування, яким російська влада говорить і зі світом, і з народом і так далі. Тому якщо, припустімо, Росія зазнає військової поразки і змушена буде піти з Київської області, то знову-таки вона може не піти з Донбасу і, найімовірніше, звідти не піде. Щоб вибити її звідти, потрібно буде докласти багато зусиль. А Путін може сказати, що так, вони розбомбили українські військові бази, вони знищили кілька батальйонів запеклих націоналістів, вони захистили Донбас, їхня місія виконана – вони пішли. Загинули російські люди, вони герої, їх з почестями поховають – не всіх, звичайно, радше кожного двадцятого, решту закопають десь в українській землі… І люди в Росії будуть переконані, що так, ми захистили Донбас, врятували від геноциду, Путін – великий геній. Такий варіант завершення війни є вкрай реалістичним", - переконує він.

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